Скончался создатель энгельсского быка-солевоза скульптор Александр Садовский

Фото: engels-city.ru
Сегодня, 4 октября, умер создатель фигуры быка-солевоза в Энгельсе скульптор Александр Садовский, об этом информирует пресс-служба администрации Энгельсского района.
Покойному было 65 лет.
Садовский является автором памятника быку-солевозу в центре Энгельса, ставшего символом города. Ему было присвоено звание почетного жителя Энгельсского района. Скульптор был награжден почетным знаком губернатора Саратовской области, медалью «За заслуги перед отечественной культурой» и другими регалиями.
Садовский А.А. являлся единственным в Поволжье скульптором, который имел официальный диплом финского концерна Neste Chemicals, подтверждающий высшую квалификацию по применению нанотехнологий в изготовлении скульптур.
- Для всех покровчан он навсегда останется примером подлинной культуры, человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства, — пишет энгельсская администрация.
Александр Садовский
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