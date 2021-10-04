Скончался создатель энгельсского быка-солевоза скульптор Александр Садовский

Фото: engels-city.ru

Сегодня, 4 октября, умер создатель фигуры быка-солевоза в Энгельсе скульптор Александр Садовский, об этом информирует пресс-служба администрации Энгельсского района.

Покойному было 65 лет.

Садовский является автором памятника быку-солевозу в центре Энгельса, ставшего символом города. Ему было присвоено звание почетного жителя Энгельсского района. Скульптор был награжден почетным знаком губернатора Саратовской области, медалью «За заслуги перед отечественной культурой» и другими регалиями.

Садовский А.А. являлся единственным в Поволжье скульптором, который имел официальный диплом финского концерна Neste Chemicals, подтверждающий высшую квалификацию по применению нанотехнологий в изготовлении скульптур.

- Для всех покровчан он навсегда останется примером подлинной культуры, человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства, — пишет энгельсская администрация.

Александр Садовский

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