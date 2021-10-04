Первый снег выпадет в Саратовской области уже на следующей неделе

Заместитель начальника регионального гидрометцентра Лариса Цветайло прокомментировала прогноз федеральных синоптиков на особо снежную зиму.

Специалист уточнила, что саратовское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не дает долгосрочных прогнозов, но, согласно присланным из российского гидрометцентра данным, на Саратовскую область действительно надвигается зимняя погода.

Во второй половине октября в регионе ожидаются приближенные к климатической норме температуры, как отметила Цветайло, даже чуть ниже нормы. Снегодождь может начаться 14 числа на сопредельных с Саратовской областью центрально-черноземных областях и южном Предуралье. Периферийные участки фронтов окажут влияние на граничащие районы - Ртищевский, Турковский, Аркадакский.

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