Потепление придет в Саратовскую область во второй половине недели

Замначальника регионального гидрометцентра Лариса Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

- На этой неделе нас по-прежнему ждет антициклональный характер погоды. Переменная облачность, без осадков, ветер восточной четверти – 3-8 метров в секунду по ночам, и от 6 до 11 – днем. Температурный фон будет близок к климатической норме, в северных районах – ниже на 1-3 градуса, - сказала синоптик.

В области по ночам в первой половине недели обещают от ноля до +5, днем – от 8 до 13. Во второй половине недели – от +3 до +8 по ночам, днем- от 10 до 15.

В Саратове от ноля до +3, днем – 10-12, дальше по ночам до 7 градусов, к концу недели воздух в облцентре прогреется до +15.

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