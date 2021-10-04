В Аткарске насмерть завалило рабочего в котловане

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 4 сентября, в Аткарске, во время ремонта труб, насмерть завалило рабочего коммунальной службы. правоохранители проводят проверку обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, днем бригада рабочих прибыла на улицу Московскую для устранения прорыва водопроводной трубы. Трактор вырыл котлован, после чего 58-летний газоэлектросварщик спустился на дно ямы и стал лопатой откапывать участок трубы. В это время произошло обрушение грунта и рабочего завалило. Коллеги пытались вытащить его и вызвали бригаду скорой помощи, однако медики могли только констатировать смерть мужчины.

Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мужчины. Следователь СК осматривает место происшествия. Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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