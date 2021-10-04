В Саратовской области количество миллиардеров увеличилось до 10 человек

Пресс-конференция с представителями УФНС России по Саратовской области

Сегодня, 4 октября, стало известно, что в Саратовской области деклараций, в которых отражен доход более миллиарда рублей было в этом году десять. В прошлом году их было семь.

- Увеличение количества миллиардеров связано с предоставлением в декларации информации о ценных бумагах. Количество людей, как было в прошлом году, так и осталось, без учета людей, которые сдавали ценные бумаги, - пояснил и.о. заместителя руководителя УФНС России по Саратовской области Александр Борзов на пресс-конференции на тему «Итоги декларационной компании 2021 года».

На 1 августа 2021 года в Саратовской области представлено 146 597 деклараций, что на 31 тысячу или 27% больше, чем за предыдущий период. Всего саратовцы заплатили более 511 миллионов налогов, что на 13,5% больше, чем в предыдущем периоде.

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