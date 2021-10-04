В Саратовской области 60 процентов вызовов «скорой» делаются без необходимости

Фото: Пул N64

Сегодня, 4 сентября, глава Саратовской области Валерий Радаев дал ряд распоряжений по поводу работы медиков региона в период пандемии.

- За сентябрь в Саратове и области было принято 43 тысячи вызовов. Сейчас диспетчерский центр в сутки принимает до 1200 обращений при том, что норматив установлен в 700. При этом 60% вызывающих медиков могли бы обойтись без скорой помощи, однако врачи не могут отказать в выезде больным, - отметил глава региона.

Валерий Радаев ранее уже поручил увеличить число телефонных линий. На приеме звонков работают 129 средних медработников, в том числе 35 студентов. Организовано оперативное оформление пациентов в больницы, увеличено число приёмных отделений. Кроме того, губернатор поручил внедрить современные информационные системы для обработки звонков.

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