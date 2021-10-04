Саратовцы могут проголосовать за участвующее в окружном конкурсе под номером 13 граффити

Фото регионального мининформа
Сегодня, 4 октября, стартовало голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Проголосовать можно до 15 октября включительно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Также граффити с профессиональной точки зрения оценит экспертное жюри.
Темой этого года стал «Взгляд в будущее». Участники подавали работы в категориях: «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего». От Саратова в конкурсе участвует Владимир Куц. Под номером 13 на «ФормARTе» представлена расположенная на фасаде дома на пересечении Волжской и Комсомольской его работа «Лицо времени».
Художники-победители получат за первые три места гранты на 200, 150 и 100 тысяч соответственно. Итоги огласят 21 октября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru.
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