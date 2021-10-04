Под Саратовом на метровой глубине дачники нашли останки человека

Фото: СУ СК по Саратовской области
В Саратовском районе дачники нашли скелет мужчины, когда рыли яму у себя на участке. Сейчас правоохранители приводят проверку.
Как сообщает СУ СК по Саратовской области, 2 октября в селе Козловка владельцы дачного участка рыли яму для хозяйственных нужд. На глубине около одного метра они обнаружили человеческие кости. По мнению экспертов, останки принадлежат взрослому человеку и им как минимум несколько лет.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить давность и причины смерти человека, чьи останки обнаружены.
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