Большинство саратовцев становятся отцами в 31 год

Чаще всего саратовцы становятся отцами в 31 год, а саратовчанки предпочитают рожать в 29 лет. Таковы данные регионального управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.

За 9 месяцев в Саратовской области родились 13 909 младенцев: 7 133 мальчика и 6 776 девочек.

Больше всего новорожденных появилось в Ленинском районе: там выдано свидетельство о рождении уже 2200-ому ребенку. В Энгельсском отделе ЗАГС отмечается появление 2000-го малыша, а в отделе ЗАГС по Заводскому району Саратова зарегистрирован 1100-ый ребенок.

- Самый популярный возраст, когда саратовцы становятся родителями — это 29 лет у женщин и 31 год у мужчин. В этом возрасте стали родителями 948 женщин и 926 мужчин, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС региона Юлия Пономарева.

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