Скорая помощь в Саратове ехала к больному четыре дня

Сегодня, 4 октября, житель Саратова рассказал о том, что четыре дня не мог дождаться «скорой помощи» для своей пожилой родственницы. Минздрав проведет проверку по этому сообщению.

В группе «Саратов онлайн» пользователь с именем Вячеслав Коротков написал, что четверо суток ждал прибытия «скорой помощи» для пожилой женщины с рядом системных заболеваний, которая имела направление на госпитализацию.

В ответ на это сообщение, в региональном минздраве сообщили, что разбираются в ситуации: уточняют адрес обратившегося и показания пациентки. Советник главы ведомства Александр Колоколов также напомнил, что для граждан есть возможность обратиться в общественную приемную, социальные сети или сайт минздрава.

- Система здравоохранения работает на пределах возможностей: пандемия коронавируса и обострение сезонных заболеваний сделали нагрузку на врачей просто огромной. Раньше в скорую поступало от 600 до 800 вызовов в сутки, а сейчас их не менее 1300. Просим граждан, по возможности, обращаться в поликлинику. Как правило, обращение к участковому терапевту помогает решить проблему, - сообщил представитель ведомства.

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