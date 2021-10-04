Жительница Заводского района нашла устье зловонной коммунальной «реки»

Фото выложили в соцсеть
Намедни в одном из саратовских сообществ в соцсети жительница Заводского района пожаловалась на недельную коммунальную «реку».
Фото выложили в соцсеть
Горожанка пишет, что зловонный «ключ» бьет возле дома №2 на Волгодонской. Автор поста уточнила, что вода течет до Азина и заливает там проезжую часть, а также и трамвайные пути.
Фото выложили в соцсеть
После пересечения дороги и рельсов коммунальные потоки впадают в реку Назаровку, с которой устремляются в Волгу, сообщает жительница Саратова.
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