Жительница Заводского района нашла устье зловонной коммунальной «реки»

Фото выложили в соцсеть

Намедни в одном из саратовских сообществ в соцсети жительница Заводского района пожаловалась на недельную коммунальную «реку».

Фото выложили в соцсеть

Горожанка пишет, что зловонный «ключ» бьет возле дома №2 на Волгодонской. Автор поста уточнила, что вода течет до Азина и заливает там проезжую часть, а также и трамвайные пути.

Фото выложили в соцсеть

После пересечения дороги и рельсов коммунальные потоки впадают в реку Назаровку, с которой устремляются в Волгу, сообщает жительница Саратова.

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