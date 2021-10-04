В Саратовской области 37 школ закрыты из-за ОРВИ и COVID-19

На сегодня, 4 октября, в Саратовской области 37 школ закрыты в связи с угрозой распространения ОРВИ и коронавируса, об этом информирует региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу отправлены 4 школы, в которых 180 учащихся и 13 педагогов, а также 24 класса в 17-ти школах, в которых 519 ученика и 40 педагогов, 55 групп в 43-х детских садах, в которых 759 ребенка и 117 работников и 31 группа в восьми профорганизациях, где 646 студентов.

На карантин по ОРВИ и гриппу полностью отправлены Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум Балаковского района, в котором 1076 студентов, 33 школы, где 4330 ученика, девять детских садов, где 434 ребенка. По гриппу также частично закрыты 25 классов в 13 школах, в них 330 ученика, 32 группы в десяти детских садах, где 369 малыша.

В восьми вузах области на дистанционное обучение переведены 170 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.