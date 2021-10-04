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Общество4 октября 2021 11:54

В Саратове представлен новый директор «Ритуала»

На предприятии накануне прошли обыски
Наталия Калинина
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В Саратове представлен новый директор МУСПП «Ритуал». Им стал Сергей Баженов, который ранее работал заместителем директора МКУ «Администрация кладбищ». Напомним, ранее в офисе похоронного агентства прошли обыски.

Представил нового директора глава Саратова Михаил Исаев 4 октября в ходе оперативного совещания.

Кроме этого глава Саратова раскритиковал работу комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и потребовал немедленно восстановить благоустройство территорий на магистралях и улицах, где проходил ремонт дорог.

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