В Саратове представлен новый директор «Ритуала»

В Саратове представлен новый директор МУСПП «Ритуал». Им стал Сергей Баженов, который ранее работал заместителем директора МКУ «Администрация кладбищ». Напомним, ранее в офисе похоронного агентства прошли обыски.

Представил нового директора глава Саратова Михаил Исаев 4 октября в ходе оперативного совещания.

Кроме этого глава Саратова раскритиковал работу комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и потребовал немедленно восстановить благоустройство территорий на магистралях и улицах, где проходил ремонт дорог.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.