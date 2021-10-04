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Общество4 октября 2021 11:14

В Саратове не ходят пять троллейбусных маршрутов

Курсирование прервалось из-за работ коммунальщиков
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В Саратове из-за коммунальных работ не ходят пять троллейбусных маршрутов. Об этом вчера, 3 октября, сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети.

Речь идет о маршрутах №№2, 2а, 4, 15 и 16. Курсирование каждого прервалось в разное время, в среднем ограничения длятся уже больше двух недель.

Все остановки в движении связаны с многонедельными работами «Т Плюс».

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