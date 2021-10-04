В Саратове устанавливают причины смерти младенца

В Саратове проводится доследственная проверка после смерти месячного младенца. Погибшего новорожденного обнаружили медики скорой помощи, которые прибыли утром 4 октября в квартиру дома на улице Челюскинцев.

В региональном СУ СКР сообщили, что следователь уже провел совместно с судебно-медицинским экспертом осмотр места происшествия и при внешнем осмотре признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика. Осуществляется сбор информации о семье ребенка.

Напомним, недавно в Вольске заведено уголовное дело о гибели 3-месячного мальчика. Его мать обвиняется в убийстве.

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