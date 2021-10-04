Жители Красноармейского района остались без квартиры из-за пожара у соседей

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 3 октября, в Красноармейском районе Саратовской области произошел пожар, из-за которого местные жители остались без квартиры. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Возгорание было зафиксировано в 21:15 в селе Старая Топовка. Горел двухквартирный деревянный дом, где одна квартира жилая, другая – нет. Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Горела кровля дома. Обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается, по словам инспекторов госпожнадзора, очаг возгорания находился в нежилой части дома. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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