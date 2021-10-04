Скончался известный саратовский режиссер-документалист Дмитрий Луньков

Дмитрий Луньков

Сегодня, 4 октября, на 86-м году жизни скончался саратовский режиссёр-документалист, лауреат Государственной премии РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР Дмитрий Луньков. Соболезнования выразило региональное министерство культуры.

Фильмы Лунькова входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ. Действительный член Российской академии киноискусств «Ника».

Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. С золотой медалью окончил 24-ю школу, поступил на филолога в Саратовский университет. Работать начал на саратовском телевидении в 1959 году. Перед съемками первого фильма успел побыть корреспондентом и редактором нескольких городских газет.

- В 1968 году создал студию «Саратовтелефильм», в качестве режиссера сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.

В общей сложности снял более 60 документальных фильмов, в том числе, о г. Энгельсе, - говорится в сообщении минкульта.

О времени и месте прощания сообщат позднее.

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