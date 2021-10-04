В Саратове от воды отключили еще четыре улицы и поселок Затон

Авария на водопроводе по адресу Большая Затонская,97 оставила до 20.00 без воды жителей домов поселка Затон начиная от дома №25.

Как сообщили в ООО «КВС», еще одна авария произошла у дома №38в по улице Южная. Там без воды жители домов на 5-м Динамовском проезде, 45, 7-м Динамовском проезде, 47, 49/53, 26/40, 29/45, 6-м Динамовском проезде, 40а, 40Б, Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38Б, 38в, 38г, 40, 42.

Возобновить подачу воды планируется после 20.00.

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