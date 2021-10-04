В Вольске деревянный дом с пристройкой сгорел из-за короткого замыкания

Фото: ГУ МЧС

2 октября в Вольске произошел пожар: дом сгорел из-за неисправной проводки, об чем информирует ГУ МЧС региона.

В 10:46 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на улице Народной. Площадь пожара составила 57 квадратных метров, горел дом и пристройка. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Как сообщает МЧС, пострадавших нет. На тушение выезжали три пожарных расчета.

Дом сгорел из-за неисправной проводки

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