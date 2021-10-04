В Саратовской области еще 325 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 4 октября, в Саратовской области зарегистрировано 325 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 90 038 человек. Выздоровели с начала эпидемии 81 819 человек, за сутки — 231.
В Саратове прибавилось 121 новых случаев, в Энгельсском районе — 40, в Балаковском муниципалитете еще 31 зараженных, в Балашовском — 28, в Вольском, Пугачевском, Ртищевском обнарукжено по 10 новых пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 7;
- 7-14 лет – 8;
- 15-19 лет – 16;
- 20-29 лет – 25;
- 30-39 лет – 65;
- 40-49 лет – 46;
- 50-59 лет – 60;
- старше 60 – 98.
С пневмонией поступил 171 человек, с признаками ОРВИ — 151, с бессимптомным течением прибавилось три пациента.
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