В Саратовской области еще 325 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 4 октября, в Саратовской области зарегистрировано 325 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 90 038 человек. Выздоровели с начала эпидемии 81 819 человек, за сутки — 231.

В Саратове прибавилось 121 новых случаев, в Энгельсском районе — 40, в Балаковском муниципалитете еще 31 зараженных, в Балашовском — 28, в Вольском, Пугачевском, Ртищевском обнарукжено по 10 новых пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 8;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 25;

- 30-39 лет – 65;

- 40-49 лет – 46;

- 50-59 лет – 60;

- старше 60 – 98.

С пневмонией поступил 171 человек, с признаками ОРВИ — 151, с бессимптомным течением прибавилось три пациента.

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