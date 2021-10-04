В Саратове отапливаются меньше половины многоквартирных домов

С 27 сентября в городе в Саратовской области начался отопительный сезон. Досрочное включение отопления в объектах соцсферы началось с 21 сентября по их заявкам в теплоснабжающие организации.

На 18:00 3 октября отопление подключено к 542 из 617 объектов соцсферы, что составляет 87,8 %, в том числе:

- детские сады 201 из 214 (93,9 %);

- школы – 138 из 157 (87,9%);

- учреждения здравоохранения – 152 из 166 (91,6 %);

- учебные заведения – 51 из 80 (63,8 %).

Отапливаются также 2070 многоквартирных домов (48,5%).

По вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться на одну из горячих линий:

- центральный пункт 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-895 (в период со 2 по 8 октября 2021 года);

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в первую очередь к управляющим компаниям и в администрацию Саратова: 260-567, 264-494, 261-944 комитет по ЖКХ.

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