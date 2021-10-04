В Саратове насмерть сбили перебегавшую дорогу пожилую женщину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 октября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП со смертельным исходом, о чем сообщает региональная госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 19:20 напротив дома № 140 по улице Мясницкая. 63-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и была сбита автомобилем Mazda 3 под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП, пешеход от полученных трав скончалась до приезда бригады скорой помощи.

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