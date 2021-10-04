Саратов оказался ровно посередине зарплатного рейтинга России

Сегодня, 4 октября, РИА «Новости» опубликовали рейтинг городов России по уровню зарплат. Саратов занял 46-ю позицию в конечном списке.
- Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по информации Росстата. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе данных за январь–июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России, - говорится в методике рейтинга.
В Саратове средняя зарплата в первом полугодии 2021-го года составила 39,1 тысячу рублей. Соотношение этой суммы и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,64, а в сравнении с аналогичным периодом 2020-го зарплаты в городе выросли на 10,4% - по этому показателю Саратов занял 21-е место.
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