Задержан виновник гибели семьи с ребенком на трассе под Балашовом

Смертельное ДТП под Балашовом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи задержали 57-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado из Ханты-Мансийского АО.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Балашовском районе, в в котором погибли три человека. С виновником аварии сейчас ведутся следственные действия и решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, 3 октября 2021 года в 16 часов 30 минут на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем Hyundai. В результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также двое его пассажиров - 36-летняя женщина и 4-летняя девочка.

Уголовное дело заведено в отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который находился за рулем Toyota. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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