Рейсы в Хургаду разрешены из аэропорта «Гагарин»

Направление полетов – Хургада (Египет) из международного аэропорта «Гагарин» открыто, об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Со 2 октября рейсы осуществляются компанией Red Wings, они назначены один раз в неделю по субботам. Самолет вылетает из аэропорта «Гагарин» в 3:30 и прибывает в аэропорт Хургады в 6:10. Обратно он отправляется в 7:10, а в 13:35 прибывает в аэропорт «Гагарин».

Ранее, с 20 сентября, из аэропорта «Гагарин» были одобрены полеты в Шарм-эль-Шейх. Их один раз в десять дней реализует авиакомпания Nordwind.

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