В Волжском и Ленинском районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 4 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили «КВС».

В Волжском районе для работ на Первомайской, 47/53 ограничили водоснабжение жителям этой улицы – от Октябрьской до Мичурина, и Октябрьской – по нечетной стороне, от Московской до Волжской.

А в Ленинском районе из-за порыва на Деловом проезде, 4 воды нет по следующим адресам: Деловой проезд, 2, 3, 4, 5, проспект 50 лет Октября, 65а.

По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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