В Саратовскую область вернулись дожди

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 4 октября.

В области облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. Температура колеблется от 10 до 15 градусов тепла.

Ночью облачность будет переменной. Термометры покажут от 2 градусов ниже нуля до 3 – выше, при прояснении – до -3°С.

В Саратове сейчас +7С. К 10 утра обещают +9°С. Днём температура поднимется до +13°С, а к ночи опустится до +7С. Ветер северо-восточный – от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Пасмурно.

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