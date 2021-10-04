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Происшествия4 октября 2021 7:11

Работник муниципального Водоканала в Балаково оштрафован на 1,5 млн рублей за взятку

Он решил немного подзаработать на стороне
Источник:kp.ru
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В Балаково бывший сотрудник муниципального предприятия признан виновным в получении взятки и по решению суда оштрафован на 1,5 млн рублей.

Водоканальщика взяли сотрудники УФСБ по Саратовской области при получении 54 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Это был первый транш из оговоренной суммы в 154 тысячи.

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, деньги предназначались за строительство сети водоотведения с присоединением к канализационной сети работниками МУП с использованием служебной техники и оборудования предприятия для этого за индивидуального предпринимателя. При этом технических условий на подключение и проекта выполнения работ, не имелось. Также отсутствовал договор с МУП «Балаково-Водоканал» на выполнение работ.

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