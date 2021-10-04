Труп одинокой пенсионерки шесть месяцев лежал в квартире в центре Саратова

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жительница одного из домов по улице Чапаева в Саратове, обратилась в полицию, сообщив, что длительное время не видела свою соседку, которая не отвечает на звонки и стук в дверь. Сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили труп хозяйки.

Как сообьщили в региональном СУ СКР, смерть женщины наступила около шести месяцев назад. К таким предварительным выводам пришел медэксперт, который вместе со следователем СК проводил осмотр места происшествия.

Для установления точной причины ее смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова регионального СУ СК по факту смерти женщины проводится доследственная проверка.

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