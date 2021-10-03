В Балашовском районе в ДТП погибли мужчина и четырехлетняя девочка

Погибли два человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 3 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погибли взрослый и ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 16:20 на подъезде к Саратову 58-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 40-летнего водителя.

Виновник ДТП не пострадал Фото: ГИБДД по Саратовской области

В аварии погибли водитель Hyundai и четырехлетняя пассажирка авто, ещё одна женщина из этой же машины госпитализирована.

На месте работали сотрудники регионального следственного комитета. Следователи Балашовского района начали проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение, передает пресс-служба СК.

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