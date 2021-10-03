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Общество3 октября 2021 17:58

Роман Бусаргин: на дорогах Саратовской области установят 30 новых камер для фиксации нарушений

Сейчас установлена 221 камера
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На дорогах Саратовской области установлена 221 камера для фиксации нарушений на аварийных участках. Об этом пишет сегодня, 3 октября, в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник сообщает, что на федеральных дорогах на сегодняшний день работают 26 таких камер, а планируют установить ещё 30 – в местах, где чаще всего происходят аварии.

- Благодаря этим мероприятиям удалось снизить аварийность на региональных и федеральных дорогах в целом на 12,3%, что является основной целью в обеспечении безопасности автомобильного движения, - пишет Бусаргин.

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