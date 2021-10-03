Мужчина погиб по дороге из Пугачева в ДТП с грузовиком

Водитель грузовика не пострадал
Сегодня, 3 октября, утром под Пугачевом Саратовской области произошло ДТП с грузовиком. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 11:15 на ведущей в Перелюб дороге, неподалеку от села Смелость, 68-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2107» врезался в MAN под управлением 52-летнего водителя.
Водитель отечественного авто скончался на месте, его 53-летний пассажир госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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