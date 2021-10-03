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Общество3 октября 2021 14:50

Две улицы в Солнечном остались до вечера без воды

«КВС» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 3 октября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для устранения повреждений на Тархова,1 ограничили водоснабжение для жителей домов с первого по седьмой на этой улице, а также №№79 и 81 на Лебедева-Кумача.

Вернуть воду жителям Солнечного обещают к 8 вечера. Напомним, сегодня сообщали ещё о двух отключениях.

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