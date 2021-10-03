В центре Саратова водитель Lada врезался в четыре припаркованные иномарки

Отечественное авто протаранило четыре иномарки Фото: ГИБДД по Саратову

Сегодня, 3 октября, в центре Саратова произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем Lada Vesta врезался на Некрасова в припаркованные возле дома №33/35 автомобили марок Nissan, Chevrolet, BMW и Mitsubishi.

После столкновения водителя «Лады» пришлось отвезти в городскую больницу.

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