В центре Саратова водитель Lada врезался в четыре припаркованные иномарки

Отечественное авто протаранило четыре иномарки
Фото: ГИБДД по Саратову
Сегодня, 3 октября, в центре Саратова произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем Lada Vesta врезался на Некрасова в припаркованные возле дома №33/35 автомобили марок Nissan, Chevrolet, BMW и Mitsubishi.
После столкновения водителя «Лады» пришлось отвезти в городскую больницу.
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