В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 3 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Ленинском районе для работ на Лебедева-Кумача, 59 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от Антонова до Чемодурова.

А в Волжском районе для устранения повреждений на Мичурина, 169 отключили воду у абонентов на этой улице от Валовой до Октябрьской.

По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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