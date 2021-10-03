Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 11:27

В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

«КВС» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Сегодня, 3 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Ленинском районе для работ на Лебедева-Кумача, 59 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от Антонова до Чемодурова.

А в Волжском районе для устранения повреждений на Мичурина, 169 отключили воду у абонентов на этой улице от Валовой до Октябрьской.

По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.