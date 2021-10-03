В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 3 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».
В Ленинском районе для работ на Лебедева-Кумача, 59 ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от Антонова до Чемодурова.
А в Волжском районе для устранения повреждений на Мичурина, 169 отключили воду у абонентов на этой улице от Валовой до Октябрьской.
По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.
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