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Происшествия3 октября 2021 11:15

В Заводском районе Саратова чуть не сгорела трехкомнатная квартира

Горели б/у вещи
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 3 октября, ночью в Заводском районе Саратова произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 1:05 пожарные получили сигнал об огне в трёхкомнатной квартире на Огородной. На место отправили один расчет.

Площадь пожара оценили в один квадратный метр. Горели б/у вещи.

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