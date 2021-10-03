Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 320 человек

За минувшие сутки в Саратовской области ещё 320 человек заразились коронавирусом. Это очередной рекорд с начала пандемии. Всего на 3 октября в регионе зарегистрированы 89 713 случаев COVID-19, уточняет оперштаб.
Выписались с начала пандемии 81 588 саратовцев, за сутки – 215.
В Саратове заболели 120 человек, в Энгельсском районе – 38, а в Балаковском и Балашовском – по 30.
Среди заразившихся девять детей до шести лет, 27 – от семи до 14-ти, 15 подростков 15-19-ти и 108 человек старше 60-ти лет.
Пневмонию выявили у 185-ти пациентов, бессимптомно переносят COVID семеро саратовцев.
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