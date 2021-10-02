Житель Екатериновки перевел мошенникам 600 тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули жителя Саратовской области и он собственными руками перевел им 600 тысяч рублей.

Уже в полиции житель райцентра Екатериновка рассказал, ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка. Она сообщила, что неизвестные пытаются снять с его счета денежные средства и посоветовала перевести все деньги на «безопасный счет». Мужчина 21 раз в терминалах банков снял наличность по 15 тысяч каждый раз, а потом сделал переводы на 135000 и 150000 рублей. Общая сумма переведенных мошенникам денег составила 600000 рублей.

В ГУ МВД России по Саратовской области напомнили, что сотрудники банков никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на резервный счет для их сохранности.

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