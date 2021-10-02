Работник соцслужбы нашла обожженное тело пенсионера в селе Родничок

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Родничок Балашовского района Саратовской области работник социальной службы пришла в частный дом к 61-летнему мужчине и обнаружила труп хозяина. На стук в дверь никто не отреагировал, а когда женщина зашла в дом то обнаружила мертвого пенсионера. Соцработник вызвала полицию.

Как саообщили в региональном СУ СКР, следователь СК совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшего.

На груди, плече и на одной руке обнаружена свежие ожоги.

По предварительным данным, воспламенилось полотенце, которым мужчина снял чайник с плиты. Пожара в доме не произошло.

Согласно предварительным выводам медика, мужчина погиб около суток назад.

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