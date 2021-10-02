От коронавируса в Саратовской области умерли еще 34 человека

К утру 2 октября стало известно, что в коронавирусных стационарах Саратовской области за минувшие стуки умерли еще 34 пацента.
- Скончались двадцать женщин и четырнадцать мужчин в возрасте от 41 до 91 года, - уточнили в областном минздраве.
Последние четыре дня, начиная с 29 сентября, в регионе количество погибших от коронавируса превышает 30 человек в сутки.
Напомним, сегодня стало известно о еще 313 заболевших COVID-19.
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