В Саратовской области отопление дали в каждый четвертый дом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К утру 2 октября в Саратовской области отапливаются 3930 многоквартоирных жилых домов.

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 16460 домах в Саратовской области. Таким образом отопление подается только в каждый четвертый дом.

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня на территории региона к отоплению подключено 8 136 объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

К отоплению подключены все 48 социальных учреждений с круглосуточным пребыванием, подведомственные министерству труда и социальной защиты области.

Больничные стационары полностью отпаливаются в 39 муниципалитетах области из 42, поликлиники – в 37, общеобразовательные организации – в 36, дошкольные организации – в 39, дополнительного образования – в 34, спортивные сооружения – в 23.