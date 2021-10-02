В Саратове разыскивают хромого Рафаэля

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Волонтеры "ЛизаАлерт" в Саратове подключись к поискам пропавшего 47-летнего мужчины - Букулова Рафаэля Юсефовича.
Мужчина исчез 22 сентября 20211 года, с тех пор о нем нет информации.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.
Из особызх примет отмечается, что при ходьбе заметно хромает.
В день пропажи был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, темно-синее с белыми лампасами трико, темно-коричневые туфли.
Сообщить любую информацию о его местонахождении можно по телефону горячей линии 800 700 54 52 или 112.
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