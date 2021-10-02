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Происшествия2 октября 2021 10:20

В Саратове Land Rover сбил в темноте пешехода

Мужчина вышел на темную дорогу без световозвращающих элементов на одежде
Источник:kp.ru
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Поздно вечером 1 октября под колеса внедорожника в Саратове попал 37-летний мужчина.

ДТП произошло в 22.18 напротив дома 23 «А» по ул. Алексеевская.

По данным городской ГИБДД, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в темное время, световозвращающих элементов на его одежде не было. 38-летний водитель Land Rover не увидел пешехода и сбил его.

С различными травмами мужчина госпитализирован.

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