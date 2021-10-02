Без воды остались дома на четырех улицах в Саратове

Авария на водопроводе в Ленинском районе Саратова на Чехова,8 оставила без воды 2 октября жителей нескольких многоэтажек на четырех улицах.

До полуночи без водоснабжение жители домов Чехова 6а, 6в, 8, Топольчанская 1а, 1б, 3а, Днепропетровская, 14; Мамонтовой, 2.

Для ликвидации повреждений у дома № 15 отключена вода в микрорайоне ОПХ Саратовское сегодня. Время окончания работ в ООО «КВС» назначили на 20:00.

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