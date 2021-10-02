Две женщины разбили свои машины в ДТП в Заводском районе Саратова

ДТП в Заводском районе
Фото: ГИБДД по Саратову
Утром 1 октября напротив дома № 2 по ул. Верхний Александровский проезд не поделили дорогу две автолюбительницы.
В 8.20 утра LADA Priora под управлением 55-летней женщины столкнулась с Audi А4 за рулем которой была 32-летняя женщина.
Прибывшие на места аварии медики госпитализировали двух пассажирок отечественного авто 39-летнюю женщину и 22-летнюю девушку.
.
Фото: ГИБДД по Саратову
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.