Две женщины разбили свои машины в ДТП в Заводском районе Саратова

ДТП в Заводском районе Фото: ГИБДД по Саратову

Утром 1 октября напротив дома № 2 по ул. Верхний Александровский проезд не поделили дорогу две автолюбительницы.

В 8.20 утра LADA Priora под управлением 55-летней женщины столкнулась с Audi А4 за рулем которой была 32-летняя женщина.

Прибывшие на места аварии медики госпитализировали двух пассажирок отечественного авто 39-летнюю женщину и 22-летнюю девушку.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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