Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 313 человек

В Саратовской области обновлен рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом.

К утру 2 октября в регионе зарегистрировано 313 новых случаев.

По данным регионального оперативного штаба, наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 115, в Энгельсском районе — 42, в Балаковском — 31, в Балашовском — 28, в Пугачевском — 9.

Среди новых больных 46 детей до 14 лет, а также 82 человека в возрасте старше 60 лет.

С пневмонией 134 новых пациента, с признаками ОРВИ — 176.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 89 080 человек. Выздоровели 81 373 человека, за сутки — 247.

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