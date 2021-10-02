Один человек погиб, двое ранены в ДТП на выезде из Солнечного

ДТП на Топольчанской Фото: ГИБДД по Саратову

Ранним утром 2 октября произошло смертельное ДТП в Кировском районе Саратова.

На выезде из поселка Солнечный, у дома №4/1 по улице Топольчанская в 4.50 утра 55-летний водитель Hyundai Creta не справился с управлением и влетел в стоящий тягач-длинномер DAF с полуприцепом.

Водитель кроссовера и его пассажирка, 33-летняя женщина получили различные травым и были госпитализированы. Еще один пассажир, 32-летний мужчина, скончался на месте столкновения до приезда скорой помощи.

ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

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