Саратовская область заняла второе место в России по миграционному оттоку населения

Из Саратова по-прежнему больше уезжают Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области миграционная убыль населения по-прежнему остается одной из самых высоких в стране. По данным Росстата, по итогам семи месяцев в регион приехали 28573 человека, уехали 32465, убыль за семь месяцев составила 3892 жителя.

Для сравнения - за первые семь месяцев 2020 года убыль была 960 человек (29198 приехали, 30158 уехали).

Напомним, по итгам полугодия убыль составила 4193 человека, то есть отток населения из Саратовской области в начале второго полугодия немного снизил темп.

В 2021 году показатель миграционной убыли в Саратовской области выше всех остальных регионов ПФО. По стране регион занимает второе место, больше людей уехало только из Омской области - 5111 человек (24770 прибыли, 29881 убыл).

Эти данные содержатся в опубликованном 1 октября докладе Росстата"Социально-экономическое положение России".

Лидеры по притоку населения за семь месяцев 2021 года Московская область (+56516), Краснодарский край (+25105) и Ленинградская область ( +21236).

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