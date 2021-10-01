Драка в Вольском колледже могла возникнуть из-за курения

В Вольске произошла драка в областном технологическом колледже. Пострадавший 16-летний студент госпитализирован.

Прокуратура Вольского района занялась этой историей. Проверку проводит полиция, а надхорный орган контролирует ее ход.

Известно, что проверяется факт побоев 16-летнего студента ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж». Избил его 17-летний учащийся этого же колледжа.

- Установлено, что в общежитии указанного учреждения между подростками возник конфликт по надуманным обстоятельствам и мог быть решен мирно, - сообщили в областной прокуратуре. По предварительным данным, конфликт начался после замечания о курении.

Заодно прокуроры проверяют профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по результатам которой будет дана оценка законности действий или бездействий ответственных должностных лиц в колледже.

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