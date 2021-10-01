В Саратовской области власти не хотят объявлять локдаун или обязательную вакцинацию

Вся надежда на вакцину и сознательность жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области пока не идет речи о введении локдауна или обязательной вакцинации от коронавируса. Власти региона рассчитывают на здравомыслие жителей региона и рост числа получивших прививку от кCOVID-19.

Так в пресс-службе губернатора Радаева прокомментировали вопрос "КП-Саратов" о возможности введения локдауна в регионе или, как вариант, обязательной вакцинации.

- В регионе принят ряд ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

По рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости ОРВИ принято решение в крупных городах и поселках перевести школы на дистанционное обучение на 2 недели. Мера вынужденная. Она позволит разорвать цепочку заболеваемости.

И в целом нужно придерживаться санитарных требований: соблюдать в общественных местах масочный режим, социальную дистанцию. И конечно, как никогда важно принять своевременные профилактические меры. А именно вакцинация от коронавируса, гриппа позволяет защитить от тяжелого течения болезни и реанимации, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В Саратове с 24 сентября по 1 октября сразу 760 человек получили диагноз COVID-19. Энгельсский район прибавил 277 случаев, Балаковский – 221, а Балашовский – 188. Хвалынский район стал единственным, где нет прироста заболевших за прошедшую неделю.

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